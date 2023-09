Pampita habló sobre el escándalo que salpica a su cuñado

Francisco García Moritán, el cuñado de Carolina “Pampita” Ardohain, quedó envuelto en un escándalo tras dar positivo en un control de alcoholemia, agredir a un inspector de tránsito y quedar detenido. La modelo que al momento del hecho se encontraba de viaje rompió el silencio.

Entrevistada por Intrusos, la esposa de Roberto García Moritan , respondió sobre el tema. “Lo que puedo decir es que tengo muchos familiares y lo que hagan mis familiares no me compete. Es inmanejable, tengo primos, tíos, sobrinos, cuñados, padrinos y me resulta imposible opinar por ellos y sus acciones”.

Y aclaró que sólo habla por sí, “respondo por las acciones mediáticas mías. Lo que le pase a los demás no me supera, pero no tengo nada que ver”.

Días atrás en horas de la madrugada, García Moritan fue detenido para realizar un control de alcoholemia que dio positivo, en el mismo momento se constató que tenía los documentos para circular fuera de regla. Tras insultar y amenazar a los efectivos policiales fue detenido.