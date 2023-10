Axel Kicillof rompió el silencio y habló sobre el desenfreno de Insaurralde

En el día de ayer se conocieron fotos y videos de las vacaciones que el Jefe de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde, todo culminó en la renuncia del mismo. Hoy el gobernador, Axel Kicillof, habló sobre la situación.

Yates, carteras, relojes, y videos sexuales de Insaurralde y Sofía Clerici, se filtraron por las redes y la indignación de la gente a un día del debate presidencial llevaron a que el ex marido de Jesica Cirio presente su dimisión.

No se trata de hacer “marketing de la honestidad”

“Luego de interiorizarme sobre la situación decidí aceptar, de forma inmediata, la renuncia de Martín Insaurralde al cargo de Jefe de Gabinete del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Mi tarea es seguir liderando un gobierno al servicio del pueblo de la Provincia. Las explicaciones se tendrán que dar en los ámbitos correspondientes”, inicia el texto publicado.

“Asimismo, he decidido también enviar a la Legislatura Provincial un proyecto de ley donde disponemos disolver la Jefatura de Gabinete de Ministros, cuyas funciones sustantivas serán absorbidas por otros ministerios. No se trata de hacer “marketing de la honestidad”, en plena campaña electoral. Para nosotros el gobierno es una herramienta para transformar la vida de los demás. No podemos distraernos ni perder tiempo. La celeridad con la que se resolvieron las cosas pone de manifiesto con claridad cuál es mi posición y mi decisión”, concluye.

Imagen: X