Famoso economista despedido de C5N y las miradas apuntan a Milei

El economista Juan Alberto Enrique, quien era una de las caras habituales de la señal de cable C5N, recibió una mala noticia de parte de los directivos del canal. Su participación había cesado.

Fue el mismo Enrique quien a través de su cuenta de X (ex Twitter) anunció que había sido despedido.

“En el día de ayer autoridades de @C5N me informaron mi desvinculación, no los motivos.

De todas maneras quiero agradecer al canal y a mis compañero la oportunidad que me dieron en todos estos años”, escribió.

Asimismo dejó entrever que la decisión podría estar relacionada a un pedido del candidato a presidente de La Libertad Avanza, Javier Milei.

“@JMilei tiene miedo. Por eso pone lo que sea para que no escuchemos al economista del pueblo @juanenriqueUBA Que pasa @C5N ? Tash nerviosho?”, expresa el mensaje que el periodista de Ámbito Financiero reposteó.