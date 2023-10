Javier Milei criticó el silencio de Juntos por el Cambio ante el escándalo de Insaurralde

En entrevista con Esteban Trebucq, el candidato de Libertad Avanza, Javier Milei, opinó sobre el viaje Insaurralde junto a su nueva pareja por Marbella.

“Insaurralde nunca en su vida trabajó en el sector privado y con la remuneración que tiene en el sector publico, jamás podría tener un nivel de vida como el que lleva, por lo tanto está claro que implica corrupción”, esgrimió Milei.

En tanto que también fustigó a la candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, por evitar hablar sobre las fotos que circularon por las redes del viaje y gastos del político de Unión por la Patria.

“¿Por qué la señora Bullrich o Juntos por el Cambio no hizo ningún cuestionamiento por eso, ‘sabés porqué’?, porque el candidato a intendente de Lomas de Zamora de Juntos por el Cambio es la persona que fue la mano derecha de Insaurralde”, manifestó.

El candidato a gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Néstor Grindetti, se alejó de la polémica que generó el conocerse los cuantiosos gastos de Martín Insaurralde por España y consideró que eran actos que pertenecían a la esfera privada.

En cambio le pegó a su competidor, Axel Kicillof, “no me gusta y a lo largo de mi vida política no me metí nunca en la vida privada de la gente. Entonces, la actitud de él (por Insaurralde), por qué lo hizo, de dónde sacó el dinero, que lo explique él. Sí me preocupa una actitud del kirchnerismo y del gobierno de la Provincia respecto de la gente. Se han alejado de la gente. 47% de pobres y estamos discutiendo la actitud de una persona que se fue a Europa”