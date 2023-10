Jorge Capitanich anunció deja la vida política: “Me preocupa como llegar a fin de mes”

En diálogo con Canal 9 de Chaco el todavía gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, anunció que tras entregar el mandato a Leandro Zdero, deja la vida política en busca de nuevos rumbos.

“A partir del 10 de diciembre tengo que buscar trabajo y lo estoy haciendo, de hecho, porque es todo un tema”, expresó. “Tengo muchas posibilidades, de acuerdo a mi expertise profesional. Es un tema que lo quiero ver y que me preocupa y me ocupa; es lo que corresponde hacer”.

Asimismo habló sobre el fin de su carrera política tal como el mismo decidió fuera, “es un ciclo que se ha cumplido para mí; 22 años de servicio público, 16 de los cuales estuve como gobernador y también como intendente de la ciudad. He hecho un gran esfuerzo desde el punto de vista personal”.

“El veredicto de las urnas es muy claro y cada uno tiene que tomar las decisiones a partir de ese veredicto. Yo tengo muy claro lo que tengo que hacer”, sentenció.

Y mostró la preocupación económica que le aqueja al pasar a vivir del ámbito privado: “No sé si la política, no es un tema que me preocupa ni me ocupa hoy. Lo que me preocupa es ver cómo llegar a fin de mes a partir de diciembre”.