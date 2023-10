Jesica Cirio rompió el silencio: “que la AFIP busque por donde quiera”

En Socios del Espectáculo, Paula Varela, contó que intercambió mensajes con Jesica Cirio en medio de la tormenta desatada por las fotos divulgadas de su ex marido, Martín Insaurralde, en un viaje extensamente costoso con su nueva pareja.

Respecto a la continuidad que podría o no tener en la Peña del Morfi, Cirio le expresó que no habría ningún inconveniente y que realizaría el programa con total normalidad. De esta manera negó los rumores sobre un posible fin en su contrato con Telefe.

“Está todo tranquilo, que es mentira y que este domingo va a ir a hacer su trabajo normalmente”, contó Varela.

También se expresó acerca de su situación económica ya que es marcada como cómplice en la presunta corrupción de su ex pareja. “Dice que la AFIP le busque por donde quiera, de arriba y de abajo, que ella tiene todo en blanco, en todos sus trabajos. Y dijo: ‘Vos mirás mi Instagram y estoy explotada de marcas que trabajan conmigo’”

“Entonces le pregunté si no estaba asustada con que la investiguen”, contó la periodista le había consultado. Me dijo que no, que para nada, que tiene todo su dinero de toda su vida de haber trabajado, que no tienen ningún problema, que tiene todo prolijo, todo en blanco.