Eduardo Feinmann se hartó de Jonatan Viale y deja La Nación +

En ‘A la Tarde’ el programa de Karina Mazzocco, Marina Calabró habló sobre la interna que viven Eduardo Feinmann y Jonatan Viale.

“Qué es lo que pasa con esta interna que sigue creciendo y el pase que ya no ocurre, pero los clientes piden a gritos, porque es ‘el momento por excelencia’?”, le preguntó Mazzocco.

“Esta guerra es entre ellos… me parece que está bien la posición que tomó el canal, que es no forzar aquello que hoy no están dadas las condiciones. Hoy tenes un problema, mañana te olvidaste por qué te habías peleado… Por suerte pasa un poco eso”, le respondió Calabró.

Y continuó: “Ahora no hay ninguna intención de las partes, y me parece que está bueno que el canal no lo fuerce, porque si no fluye orgánicamente, tampoco tiene el efecto televisivo que se busca. No los podes forzar”.

Por otro lado fue Guido Záffora quien adelantó que el abogado deja LN+ para formar parte de la señal de cable Todo Noticias (TN).

“Lo que me cuentan es que él ya lo dijo en la radio, ya se lo dijo a los compañeros, está negociando la guita, la plata que es lo más importante. En LN ya se sabe, es un secreto a voces, ya lo habló con las autoridades. Lo que resta es firmar el contrato, y ahí lo anuncia”, reveló Záffora