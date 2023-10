Nazarena Vélez reveló que recibía amenazas de Jorge Rial

La panelista de LAM, Nazarena Vélez, aprovechó el tópico que trataban en el programa para contar los mensajes amenazantes que recibía de parte de Jorge Rial. Además se refirió al rumor sobre un romance con el periodista.

Comentó que Rial pretendía oficiar de quien manejaba su carrera artística. “Me sugería a los programas que tenía que ir. No tenía que ver con el dinero, pero si tenía que ver con mi carrera”.

“Jorge Rial, acá en América. Me decía que no vaya a BDV (Bien de Verano), que no fuera a lo de Viviana… Me decía que si hacía eso me hacía mierda”, expresó Nazarena.

Vélez habló entre otros tópicos sobre un chisme que sé corrió sobre una relación con Rial, que la propia hija del conductor, Morena confirmó.

“No, no salí nunca con Rial. No tuvimos nada. Todos sospechaban. No era platónico. Él realmente estuvo muy al lado mío cuando pasó lo de Fabián. Viajó a Uruguay, a Rosario… Y nos veíamos, viajaba porque quería estar cerca mío, sabía que la estaba pasando muy mal. Él estaba mucho más cerca porque compartíamos abogado”, manifestó.