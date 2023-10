Jesica Cirio rompió el silencio: “No entiendo de dónde salió lo de los 20 millones de dólares”

En medio de la polémica y a días de retornar a La Peña del Morfi, Jesica Cirio habló en El Noticiero de la Gente sobre la imputación que pesa sobre ella por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Relató cual fue su reacción al ver las fotos que circularon por redes del viaje de su ex pareja, Martín Insaurralde y Sofia Clerici. “Para mí fue una sorpresa. Me desayuné con eso, y fue bastante fuerte”, expresó Cirio.

Agregó: “Lo que se hizo público así como les sorprendió a ustedes, me sorprendió a mí y es bastante doloroso. Yo preservé a mi hija, por eso decidí distanciarme, y todo esto ya es parte de su vida. Es muy doloroso”

“Llevo la misma vida desde antes de conocerlo a él. Trabajo desde que tengo 10 años y tengo 38 hoy. Nunca dejé de trabajar… Hay cosas que por supuesto las tiene que explicar él y las personas jurídicas. Yo puedo hablar de mí y de mis cosas. De mis viajes y mi vida, que es la misma vida que llevo desde antes de conocerlo a él”, respondió respecto de la investigación que pesa sobre ella.

Y se refirió a la cuantiosa suma de dinero que se rumoreó había recibido tras la separación del político luego de nueve años de relación.

“No entiendo de dónde salió lo de los 20 millones de dólares. Nunca hubo un arreglo de esa cifra. Nunca vi esa cifra toda junta tampoco. No es real. No hubo arreglo. Firmamos el divorcio hace tres meses y todavía está en proceso la situación porque tenemos una hija en común. No tengo cuentas en Uruguay. Nunca las tuve. ¿Insaurralde? No me corresponde a mí responder eso porque no lo sé”.

Finalmente habló sobre el origen de sus ingresos: “Yo trabajo desde que soy chiquita. Siempre me manejé yo. Fui una persona que me gustó tener independencia, por eso nunca dejé de trabajar” y reveló que tenía “idea de cuánto ganaba él”.

Pero evadió hablar sobre el aumento en el patrimonio de Insaurralde: “Son cosas que las tiene que aclarar él, yo te puedo hablar sobre mí. Mi economía era mi economía. Yo viajé mucho sola, por eso no puedo hablar de sus viajes”.