La defensa de Cristina Fernández de Kirchner afirmó qué Milman entregó celulares truchos

Entrevistado por Modo Fontevecchia en conexión con Radio Amadeus, el abogado de Cristina Kirchner en la causa que investiga el intento de asesinado sufrido, Marcos Aldazabal, señaló que Gerardo Milman entregó un iPhone 14, un modelo que no estaba en el mercado al momento del ataque.

“Finalmente, los jueces decidieron secuestrar los celulares de Gerardo Milman, ¿cómo continúa esto?, le consultaron.

Milman entregó celulares truchos.

En principio, no es que los jueces Slokar y Ledesma ordenaron secuestrar el celular, sino que, un celular que ya había sido entregado por Milman pueda ser peritado. La Justicia estaba en posesión de ese celular, pero no se había podido peritar porque la defensa, al entregar el celular, había presentado un recurso para que no se perite”, contestó el letrado.

Y agregó: “ Más allá de eso, luego pudimos saber que el celular que había entregado Milman había sido una maniobra para dificultar la investigación, porque era un Iphone 14 que adquirió después del periodo de interés, luego del atentado, el 18 de noviembre de 2022. Además, es un modelo de celular que no existía cuando fue el ataque. Con lo cual, es evidente que es posterior la adquisición del celular”.

“La denuncia que usted hace es grave. ¿Milman entregó celulares truchos, que no eran los que usaba?”, le consulto el periodista Alejandro Gomel

“Exacto, Milman entregó celulares truchos. Una información que se pide es el tráfico de IMEI. El IMEI es un número que identifica el dispositivo físico y te permite ver a qué celular en concreto estuvo asociada una línea”, sentenció Aldazabal.