¿Por qué Patricia Bullrich tuvo que ser atendida por el SAME luego del debate?

Durante el último debate presidencial previo a las elecciones del 22 de octubre, se vio a la candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, parpadear por demás e incluso cerrar de forma extraña su ojo.

Los internautas comenzaron a lanzar una amplia cantidad de teorías y fue la misma Bullrich quien aclaró la situación.

En entrevista con Dolores Cahen D’ Anvers y Luis Novaresio para La Nacion +, “se me metió un poco de rímel y se me hizo una conjuntivitis. Me pasó acá, durante el debate” y agregó: “ fue la batalla de Rocky ”, en clara alusión a la icónica escena de película de Silvester Stallone

Imagen: La Nación