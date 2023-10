Un experto en comunicación analizó la pareja de Milei y Fátima Florez: dijo lo que muchos pensaban

Hugo Lescano, experto en comunicación no verbal fue entrevistado en “Mañanisima” en donde le pidieron que analice los gestos de la pareja durante su visita al programa de Mirtha Legrand.

“Yo te voy a decir algo, te voy a tirar una bomba, vamos a ver si quieren algunas fotos después…Milei y Fátima y lo digo no porque me parece, te lo voy a decir con la base científica del lenguaje corporal, no son pareja”, lanzó.

“Para que quede grabado y alguien diga Lescano lo dijo en 2023, el comportamiento corporal de Fátima y de Milei es un comportamiento de actuación. No tienen empatía afectiva”, agregó y pidió ver algunas fotos.

“¿Vos decís que actuaron todo el tiempo?”, le consultó Carmen Barbieri. “Para que no queden dudas. El noviazgo de Milei y Fátima es una mentira, señores. No hay nada de eso. Yo me hago cargo”, afirmó el experto y se dispuso a ver imágenes de la pareja.