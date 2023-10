Mercedes Ninci fue a buscar a Martín Insaurralde y casi termina presa

A través de su cuenta de Instagram la periodista, Mercedes Ninci, relató la particular situación que vivió cuando se presentó en Fincas de San Vicente, en donde se encuentra recluido Martín Insaurralde tras el escándalo con Sofía Clerici y el viaje realizado con ella.

“Fui a buscarlo a Insaurralde al country donde vive y casi me llevaron detenida a mí. El país del revés”, redactó Ninci junto al video del momento.

“Esto es Fincas de San Vicente, el fastuoso country donde vive Insaurralde. Hay una laguna y unas casas divinas al fondo, los vecinos que me dicen que no saben nada porque no se lo ve”, relataba la periodista cuando fue interceptada por seguridad del lugar que amenazó con llamar a la policía”.

“No puede grabar, señora. Del otro lado, sino voy a llamar a la policía”, le dijo el personal de seguridad mientras con el brazo señalaba que se fuera.

“Cómo no voy a poder grabar si es la entrada de un country? Llamá a la policía para que se lo lleve a Insaurralde que es un ladrón… bueno esto es un chiste” respondió la periodista.