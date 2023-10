Susana Giménez habló sobre las elecciones: “Patricia para todo el mundo”

La conductora brindó una entrevista para el ciclo de Ángel de Brito, LAM, en donde desde Uruguay habló entre otras cosas sobre su futuro laboral y las próximas elecciones.

“Te deseo lo mejor para el estreno, este 22 de diciembre. Te hizo trabajar antes de la navidad Gustavo, no lo puedo creer”, le dijo el conductor. “Primero me dijo el 25, ahora va a ir bajando al 16, pero me acuerdo la obra”, le respondió Giménez.

Además comentó que se quedará en Uruguay hasta el momento del estreno pero retornará al país este 22 de octubre para participar en las elecciones presidenciales.

“¿Ya te quedas hasta el estreno allá?”, le preguntó Ángel De Brito. “Sisi, no. Momento, voy a votar. Pero por supuesto. Patricia para todo el mundo”, manifestó.

Giménez no había podido participar de las elecciones PASO, “Pensaba ir a Buenos Aires para votar, pero no puedo por ser residente uruguaya. Puedo votar en las nacionales, pero no en las PASO”, le explicaba en su momento a Jonatan Viale.