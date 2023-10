Juntos por el Cambio desmiente a Patricia Bullrich

La candidata a presidente Patricia Bullrich esgrimió una débil defensa para su elegido ministro de Economía, Carlos Melconian, luego de conocerse los audios en donde entre otras cosas intercambia sexo por trabajo en el Estado.

“Los audios de Melconian están todos editados, son fake…todo mentira”, esgrimió Bullrich, “Estuvieron hechos por un personaje siniestro que es Tomás Méndez, que no es un periodista, es una basura, el sentido no de persona, porque no califico a las personas como basuras, sino por las cosas que hace”.

“Con este tema que te hacen voces con inteligencia artificial, te recortan videos, te meten audios que nadie sabe de dónde salen”, aseveró.

Sin embargo desde los pasillos referentes del PRO, reconocieron que las conversaciones son verdaderas y datan de cuando Melconian ejercía su rol de presidente del Banco Nación, aunque aseveran pertenecen al ámbito privado del economista.

Otro de los rumores fue que dichos audios pertenecían a la AFI de Mauricio Macri, está versión también fue negada dentro del espacio.

Por su lado Tomás Méndez le respondió Bullrich: “Supongamos que soy una basura como dice Bullrich que piensa en la muerte del otro desde que tenia 16 años, supongamos (no lo son)que los audios son ilegales. Es verdad que Melconian es un depredador sexual con la nuestra? Es verdad que vive de curros con el Estado?”.