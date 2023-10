Jorge Rial habló sobre el noviazgo de su hija Morena con un preso de Batan

Jorge Rial habló sobre el nuevo novio de su hija Morena, un preso. El conductor se mostró avergonzado y preocupado: “Ella está en un mundo marginal, no me gusta, pero es su elección“.

Rial fue entrevistado para Poco Correctos y cuando le preguntaron por las fotos viralizadas de Morena con Agostino Carriño, expresó:“Lo lamento mucho, me da mucha vergüenza verla en esa situación. Pero es grande y elige para ese lado. No me gustan ese tipo de compañías“.

También se refirió al estado de la relación entre ambos luego de los dichos de Morena en televisión poco después que el conductor que sufriera un infarto en Colombia.

“Hoy es prioridad que estemos todos bien, cada uno en su mundo. Yo estoy bien en este mundo, y ella calculo que estará bien en un mundo marginal, no me gusta, pero es su elección. Mientras esa marginalidad no me llegue a mí y no me afecte, no hay ningún problema“.