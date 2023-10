Candidato a intendente de Javier Milei denunció penalmente a una militante por hacerle un meme

El candidato a intendente de Escobar por La Libertad Avanza (LLA), Eduardo Gianfrancesco, realizó una denuncia penal contra una militante del Frente de Izquierda (FIT), Tomasa Albina Flores, por un meme que está publico en sus redes.

Fue la propia Flores, quien reveló había recibido una denuncia. La mujer se desempeña como la titular de un merendero del barrio San Miguel, en Ingeniero Maschwitz.

El meme era contra el candidato a presidente ,Javier Milei, al que tildó de “gatito mimoso del poder“, parafraseando a Myriam Bregman, en el debate presidencial. Esto fue considerado injuria por Gianfrancesco.

La mujer hizo un fuerte descargo en sus redes sociales: “No tengo problema en enfrentar a la justicia por compartir un meme o un flyer en una red social por oponerme a la venta de órganos o a la libre portación de armas” agregó: “esta gente se maneja así, denunciando a la gente humilde, persiguiendo. ¿Así pretende gobernar Escobar?”.

“Hoy ocupa una banca en la que no honra a sus votantes, que él en publicaciones se burlaba de la gente que comía polenta en plena pandemia a través de memes”, continuó con una crítica al candidato libertario.

“Me parece injusto porque estamos en democracia y todos tenemos el derecho de compartir los pensamientos…no me van a parar ni amedrentar. No me voy a detener en lo que me gusta hacer en este trabajo social para los chicos, para la gente y para mi barrio”, dijo Albina Flores sobre la acusación recibida.