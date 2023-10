Lucas Bertero dio más detalles sobre tu pelea con Flor de la V: “Es muy grave lo que me hizo”

A finales de la semana pasada y luego que Ángel de Brito disparara contra Florencia de la V, el ex panelista de Intrusos, rompió el silencio sobre su salida del programa. En Socios del Espectáculo dio más información.

Lucas Bertero utilizó sus redes sociales para hacer un fuerte descargo tras su desvinculación del ciclo en el pasado mayo. “Creías que lo que me hiciste era gratis? No, no lo va a ser. Te metiste con el pan de mi hijo, y eso no se olvida jamás”, se quejó en Instagram.

A raíz del revuelo que su posteó había generado, en el programa de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich lo entrevistaron para que agregue mayor información.

“Para poder contar cómo fue mi salida de Intrusos tengo que asesorarme legalmente. Los dos primeros meses fueron de total armonía. Pero a partir del segundo mes empezaron a suceder cosas raras, como por ejemplo, estar dando una información y no me miraba a la cara. El maltrato era al aire”, explicó Bertero.

“Un día me bloqueó de las redes y de WhatsApp y cuando llegué a mi casa le avisé a la producción. Ahí supe que no volvía más. Fue por un capricho, por maldad, por ser mala gente. Ella me quería afuera si o si, por un motivo que yo voy a contar, continuó y luego denunció: “la que me echó, la que pidió mi cabeza, fue Florencia de la V”.

“No se me trató como corresponde y después, fuera de cámara, hubo un episodio muy fuerte que es del que no puedo hablar. Yo solo le quiero sacar la careta y que se sepa la verdad. No sé por qué muchos no se animan a hablar, le tienen miedo pero yo no. Espero cruzármela en algún lado solo para ver como baja la cabeza, porque lo que me hizo a mí le tiene que dar vergüenza propia, como madre, como laburante de este medio”, manifestó el panelista de Entrometidos.

Y cerró: “Quiero que la gente sepa realmente quién es. Es muy grave lo que a mí me hizo”