Patricia Bullrich habló sobre los rumores que la vinculan al alcohol: “Una vez…”

En los últimos días previos a las elecciones presidenciales, la candidata por Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, fue entrevistada por Chiche Gelblung, para su programa en Crónica en donde cometió un furcio que se volvió viral.

Gelblung le consultó en que situaciones se había sentido agredida, “¿Qué cosas dijeron de vos, que tomás?” indagó el periodista.

Ante esta consulta la ex ministra de Seguridad respondió: “Vos me has visto toda la vida”, Gelblung asintió y agregó que “siempre la vió sobria”. “¿Alguna vez alguien me vió en un estado de borrachera?, no”, expresó Bullrich.

Y prosiguió con una anécdota sobre un test de alcoholemia: “Una vez el alcohol en sangre me dio 5.1” y al darse cuenta de su error rápidamente se corrigió: “digo 0.51”.

“Me bardean por cosas, pero es increíble. En un país como la Argentina donde todo el mundo se toma una copa de vino y el que no, toma cerveza”, se quejó.

Además la política consideró que intentar correrla por “borracha” es solo porque no pueden encontrarle casos de corrupción como el del “barco de Insaurralde”