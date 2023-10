Candidata a diputada de Milei propone una ley para renunciar a la paternidad

Se trata de Lilia Lemoine y es quien propuso durante una entrevista que los hombres puedan acceder a una ley en donde se rehusen a ser padres.

Lemoine consideró que si las mujeres pueden acceder al aborto voluntario, legal y gratuito, aquellos hombres engañados durante el acto sexual también puedan tener derechos sobre su deseo de ser padres o no.

“¿Por qué los hombres por ley tienen que mantener a una criatura porque quizás le dijeron: ‘Sí, sí, acabá adentro que tomo la pastilla’ o le pinchan un forro?”, se cuestionó.

“No me parece justo que un hombre tenga que hacerse cargo económicamente de una criatura hasta los 18 años cuando no lo quiso tener”, agregó.

Sin embargo dejó en claro que en caso que la mujer le solicite usar un preservativo al hombre y este se negara, no solo no podrá negarse a ser padre sino que será acusado de violación.

Cuando durante la entrevista le objetaron la dificultad que tendría su proyecto de ley desde el momento es que difícil es probar el engaño de la mujer, Lemoine aseveró: “no, no, no es difícil”.