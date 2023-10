El descargo de Fabiana Cantilo tras curar a Patricia Bullrich con una técnica ancestral

En radio Mitre tras el segundo debate presidencial, Patricia Bullrich contó que su prima Fabiana Cantilo le había detectado y curado el “mal de ojo”. Fue tal la repercusión que la propia Cantilo salió a contar que había pasado.

“Quiero contarles algo, chicos: resulta que, en general, hago servicio con la gente que me rodea y no pertenezco a ningún partido político. Hago servicio con la gente que me parece que necesita ayuda, entonces”, expresó en una historia de Instagram.

En la entrevista radial, Bullrich analizó su performance en los debates. “En el primero estaba destruida. Estaba como… parecía tarada. Tomaba agua y se me secaba la boca, se me paralizaba la lengua. Decía: ‘La gente va a pensar que soy estúpida’. Después me vi y me la banqué bastante bien”

“En el segundo fui con el hacha a decir las cosas de frente”, y contó el mensaje que había recibido de su prima. “Me llamó Fabi y me dijo ‘aunque usted no crea está ojeada. Yo sé que no cree nada, pero le estoy haciendo un trabajo’. Y ahora el ojo lo tengo bien, así que me hizo un buen trabajo Fabi”.

“Fabi Cantilo me prende velas y me hace cosas, me dice que estoy desprotegida”, explicó la candidata a presidente acerca del vínculo que las une.