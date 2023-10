Patricia Sosa quiso ayudar a un vendedor ambulante y casi es víctima de un robo

La cantante Patricia Sosa vivió un mal momento cuando quiso ayudar a un vendedor ambulante y casi es víctima de un robo a plena luz del día.

La cantante filmó un video, visiblemente afectada, en relató la situación que acababa de vivir y la subió a su cuanta de Instagram.

“Bueno, un día como hoy, que llueve, yo estoy estacionada. Vi a un chico que me dio mucha pena porque está bajo la lluvia vendiendo pañuelitos de papel. Y entonces, la gente le era indiferente”, comenzó a contar Sosa con los ojos llorosos.

“Y me acercó el pañuelito de papel, busqué en mi cartera y tenía unos mangos y entonces se los iba a comprar”, continuó.

Luego, prosiguió a relatar el momento es que casi le sustraen sus pertenencias. “Yo bajé la ventana porque a mí me gusta mirar a los ojos, y el tipo, cuando le estaba dando la plata lo que hizo fue manotearme el celular. Lo qué pasa es que tuve un reflejo rápido y se le cayó al piso y lo recuperé”,

“Entonces, yo pienso: ¿qué hago? ¿Ayudo, como acostumbro a hacer, y me arriesgo a un golpe en el brazo como el que me acaba de dar o sigo de largo y tengo miedo, que es lo que no quiero hacer?, ¿Hago las cosas bien o hago las cosas mal? ¿Qué es lo bueno que hay que hacer y qué es lo malo? Porque hay que ayudar, y corrés el riesgo cada vez que te exponés de que te quieran hacer daño”, le consultó entre lágrimas a quienes verían el video.

Por último, indicó: “Tratemos de ser conscientes del prójimo, pero cuidémonos porque nadie está libre”.

Instagram: Patricia Sosa