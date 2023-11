Marina Calabró despachó con todo contra una famosa: “Me parece injustificable, incalificable, lo que hizo”

Hoy en el programa de radio “Lanata sin Filtro”, mientras la periodista Marina Calabró daba los ratings del día anterior, se detuvo un momento a reflexionar en torno a una fuerte polémica que se desató en el “Bailando”.

Y es que en la previa de su coreo, Flor Vigna, que venía teniendo un enfrentamiento con Lourdes Sánchez, tuvo unas muy desafortunadas palabras hacia la bailarina.

Lourdes Sánchez y Flor Vigna.

Vigía se refirió a Lourdes como “una mujer con una lista muy larga de affaires”.

“No está bueno. Me extraña de Flor Vigna. Primero porque es una chica joven, que supone que ya está deconstruida.”, cuestionó al respecto Calabró.

“Es muy antiguo esto y ella nunca había jugado por ese lado, más bien siempre se había mostrado como comprensiva, contemplativa, que no habría frentes. Me parece que ese es el perfil que compramos de ella”, sostuvo.

Luego la periodista agregó contundente: “Acá pierden todos. Me pongo en el lugar de Lourdes y ¡No ha lugar! No da.”

“Supongo que Lourdes Sánchez tal vez lo minimice para que pase y no darle tanta entidad. Pero debería haber un pedido de disculpas porque no son cosas que se hacen entre mujeres, que no se hacen en un medio masivo.”, solicitó Marina.

“Me parece injustificable, incalificable ¡Horrible lo que hizo! Es la única palabra que se me ocurre”, cerró.