Murió la esposa de Carlos Monti

Este sábado a la mañana la Asociación de Periodistas de Televisión y Radiofonía Argentina reveló por medio de un comunicado el fallecimiento de la esposa del periodista Carlos Monti.

“Lamentamos comunicar el fallecimiento de Silvia Liceaga, esposa del querido socio y ex directivo Carlos Monti y madre de la socia Milagros Monti”, narra el texto publicado.

En los últimos tiempos se encontraba con internación domiciliaria, había sido diagnosticada hacía seis años con Leucemia y se le había realizado un transplante de médula.

“A mí mucho hablar del tema no me gusta, me cuesta, ella fue trasplantada de médula hace seis años porque tenía leucemia. Y cuando la trasplantaron te hacen hacer un cursito donde te van contando cómo son los procedimientos y cuáles pueden llegar a ser las consecuencias. Pueden pasar 3 cosas: que el organismo lo acepte, que lo rechace o la tercera que se haga un injerto contra huésped”, explicaba Monti meses atrás en televisión sobre la salud de su esposa.

“Te decía que había 3 alternativas, la tercera era el injerto contra huésped, que fue lo que se le despertó a ella a partir de los 50 días del trasplante. ¿Qué significa eso? que la médula de mi cuñado no se reconoce en el organismo de Silvia, entonces la reacción es que ataca a los órganos, a cualquiera porque no se reconoce”, continuaba su relato.

Ante este rechazo su esposa necesito especial atención: “Eso obliga a un tratamiento que se le hizo, que no dio el resultado que esperaban los hematólogos, ahora está en Fundaleu yendo 3 veces por semana, haciéndose un tratamiento en el que le sacan sangre a ella, la pasan por una máquina, la licúan, atacan a los que la atacan a ella y luego le vuelven a meter su propia sangre. Más una batería de 16 pastillas diarias, corticoídes y toda las prevenciones, no exponerse al sol porque se puede acelerar el proceso del injerto contra huésped”, expresó Monti en Desayuno Americano.