El enojo de Nicolás Magaldi con América por el abrupto fin de Intratables

Entrevistado para el programa radial de La Once Diez, “Por si las moscas”, el conductor criticó la forma en la que Intratables llegó a su fin.

Nicolás Magaldi reveló que la decisión lo tomó en parte por sorpresa aunque se había dado cuenta que las cosas no funcionaban. “.Yo había hablado con la gerencia de producción y les había planteado qué estaba pasando. Me di cuenta que el programa no iba más, pero esperé la respuesta formal del canal”, aseguró.

“Me pareció super desprolijo todo. La tele no entiende de sentimientos, y lo comprendo, pero detrás de eso que se hace hay personas, talentos, gente que se rompe el lomo laburando, y no tener la posibilidad de cerrar el ciclo, por respeto al público, no es bueno”, agregó.

Respecto a la forma en la que concluyó el título manifestó: “Cuando me entrego a un programa, lo hago al mil, y siento que esto no fue recíproco. Siento que en este lugar mis compañeros y yo no fuimos respetados”, y detalló más razones por las que se encuentra enojado: “no vivo de la televisión, vivo de mi productora de contenidos. La tele se está rompiendo por el respeto a los artistas. Todas las relaciones, las parejas, los amigos, las relaciones laborales, todas las cosas merecen ser terminadas de manera respetuosa y prolija. Por eso no acepto que hayan levantado el programa de esta manera”.

“Me queda como un trago amargo en un canal que siento que aposté un montón para ir, no resultó y no depende siempre de uno. No lo tomo con un fracaso sino como un aprendizaje”, finalizó.