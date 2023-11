En medio del dolor por la muerte de su esposa Carlos Monti confirmó la mejor noticia

A tan sólo dos días del fallecimiento de su esposa Carlos Monti recibió una dulce noticia de parte de su hija. La primicia la adelantó Estefi Berardi esta mañana en el programa de Carmen Barbieri “Mañanisima” en América TV.

“Quien va a ser abuelo, y esta es la parte linda, es el señor Carlos Monti. Está embarazada Milagros, su hija”, reveló la panelista. “Me dijo que está de muy poquito tiempo, por eso no saben el sexo todavía. Y que los nombres van a ser o Catalina o Tomás”, agregó.

“Se va un ser amado, querido, amado, tan importante en la familia y llega otro ser”, comentó Barbieri en referencia al fallecimiento de Silvia Liceaga la esposa de Monti con quien estuvo casado más de 40 años.

Liceaga había sido diagnosticada con Leucemia en 2016 y sometida a un transplante, a los 40 días del mismo se le despertó el injerto contra huésped y fue cuando la médula no fue reconocida por el organismo y comenzó a atacar los restantes órganos.

“Mucho hablar del tema no me gusta, me cuesta, ella fue trasplantada de médula hace seis años porque tenía leucemia. Y cuando la trasplantaron te hacen hacer un cursito donde te van contando cómo son los procedimientos y cuáles pueden llegar a ser las consecuencias. Pueden pasar 3 cosas: que el organismo lo acepte, que lo rechace o la tercera que se haga un injerto contra huésped”, comentaba tiempo atrás el periodista.