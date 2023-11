Belén Francese vende contenido erótico para pagar el colegio de su hijo

La mediática Belén Francese anunció que comenzó a vender contenido erótico en la plataforma Divas Play por 15 dólares.

“ CADA VEZ SOMOS MÁS ¡Gracias a todos los que se suscribieron!! Acompañame en este nuevo proyecto. Te espero”, posteó en su cuenta de Instagram Francese.

Consultada por su nueva veta laboral por revista Paparazzi expresó: “Amo disfrutar y que me disfruten. También liberar prejuicios y trascender. Creo que cuanto más versátil sos más valiosa en lo artístico. Hago tele, teatro y DivasPlay¿Qué más?”.

Imagen: Instagram

“Me convenció mi marido. Hace muchos años que me buscan y por tiempos o diferentes motivos no pude cerrar. Hoy dije ‘bueno, ahora es el momento porque me siento plena’. Me gusta lo que me devuelve el espejo y me encanta compartirlo”, agregó.

Imagen filtrada de Divas Play

Relato además que el dinero que percibe lo usa para los gastos de su pequeño hijo Vitto. “Todo lo hago por mi hijo. Con lo que gano pago el colegio”.