Los angustiantes mensajes de Lautaro Alvaredo antes de ser brutalmente atacado

Escasos minutos antes de las dos de la madrugada del lunes Diego Alvaredo, el papá de Lautaro recibió un mensaje de su hijo por última vez.

En los mensajes Lautaro le cuenta a su papá que estaba “todo tranquilo” y que se encontraba en la plaza en un boliche llamado “cyrux”. El padre como si imaginase que su hijo podría estar en peligro le pidió que se alejase de los problemas. “Cuídate y aléjate de los problemas”, narra el mensaje de Diego.

Esa madrugada cerca de las 6 de la madrugada la salida del local bailable un grupo de chicos lo atacó ferozmente y le propinó la patada que luego culminaría en muerte cerebral.

“La ambulancia no venía, un patrullero no lo quería llevar. Lo cargaron, lo dejaron en el materno infantil y ahí le dijeron que estaba borracho y no lo atendieron de los golpes en la cabeza, lo derivaron a una clínica donde yo tengo obra social y la ambulancia no venía. Estuvo 14 horas esperando que venga la ambulancia. Todo por papeleo, porque faltaba un papel, que no habíamos hecho la denuncia”, relató su padre en medios.

Imagen: Facebook

“El último mensaje de mi hijo. ¿Por qué es tan injusta la vida?”, posteó luego en su cuenta de Facebook junto a la captura de la conversación.