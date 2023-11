El video íntimo que publicó Flor Vigna y causó rechazo en redes

La mediática Flor Vigna utilizó su cuenta de Instagram para publicar un video en la intimidad con Luciano Castro y en las redes la aniquilaron.

En la grabación se puede ver a la pareja junta, mientras que Castro introduce sus manos por debajo de la pollera de la cantante. Ambos miran a cámara, sonríen y él quita las manos de ese lugar. Automáticamente los usuarios se hicieron eco de esta imagen que no causó una buena impresión entre ellos.

Capita video historias de Instagram

Incluso varios famosos se hicieron eco de la misma. “Q es esto“, posteó Yanina Latorre. “Hola, no me gusta el quilombo quiero hablar de mi Miusic”, fue el mensaje de Ángel de Brito.

Días atrás Vigna tuvo un tenso encuentro con un notero de LAM a quien le informó no quería hablar sobre nada que no fuera su música y lo reprendió cuando este intentó hablar de sus peleas en el Bailando “en el 2023 cuando una mujer te dice no es no”

“No le hagamos más notas a Flor Vigna de acá a la eternidad”, sentenció de Brito tras el tape.