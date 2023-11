Intentaron escrachar a Victoria Villarruel en Aeroparque

La candidata de La Libertad Avanza discutió a gritos en un comercio contra gente que la rechazó por sus posturas negacionistas.

A tan solo días del balotaje, la tensión en la población por la elección se siente cada vez más.

Este miércoles, la candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza, Victoria Villarruel, vivió un momento incómodo cuándo fue rechazada por sus posturas a favor de la última dictadura militar.

Villarruel fue esta mañana a un café de Aeroparque, pero no fue bien recibida.

En un video que se viralizó en las últimas horas, se puede ver como la candidata se enfrenta a gritos con gente en el comercio que se manifestó en contra de sus posturas.

MIRÁ EL VIDEO👇🏻

“No solo se encontró con que NO me voy a callar, sino que ademas la repudiaron los demás pasajeros”, expresó la candidata a vice de Javier Milei, aunque en el video no se llega a distinguir si eso es verdad.

“Se terminó el momento en que nos callamos. Los DDHH son para todos y nadie me va a venir a acusar de cosas que NO son delito ni a pretender silenciarme. Ni a mi ni a ningún argentino”, completó.