Jaime Bayly explicó porque editó la entrevista con Milei y publicó los recortes: “Lo hice para protegerlo”

El periodista peruano Jaime Bayly publicó en YouTube los minutos que había recortado de la entrevista original con el candidato liberal Javier Milei.

Días antes del debate el periodista entrevistó al economista, sin embargo la nota tuvo mayor revuelo luego que Bayly lo tildara de “homofóbico, impuntual y autoritario”.

Tras la conversación con el político, el escritor reveló que le había parecido demasiado el tiempo que Milei se había tomado para maquillarse y que había sentido incomodidad en varios tramos de la conversación.

“En un momento habló de la historia económica de la Argentina, de la historia de la inflación en Argentina, de la historia de la moneda en Argentina y la verdad que se tomó cinco minutos para dar esa respuesta. Yo además no se lo había preguntado…Tenía un pequeño brote o tic o pulsión de autoritarismo de ‘por favor callate nene que estoy dando una clase’”, sentenció.

Sin embargo en las últimas horas publicó un video al que tituló: “Los fragmentos que había editado” en el que revela que los cortes realizó se debían a una intención de “proteger” al candidato.

“El primer pasaje que corté tiene más de 5 minutos. Lo dejé hablar sin interrupción casi 3 minutos y medio. En ese momento traté de hacerle una interrupción, de formularle una pregunta, pero él no me dejó, cordialmente. He dicho que de repente fue un pequeño brote de autoritarismo, pero ahora que lo he vuelto a ver, no me parece porque él sonríe y amablemente me pide continuar. No es que lo hace de una manera despótica o abusiva…Estos son los 5 minutos censurados por mí, porque yo hice el corte, yo hice la cirugía, la hice porque quería proteger a Milei”,

“Creo que en el fondo, lo que dijo Milei, es impecable. Creo que, de punta a cabo tiene razón, la historia de la inflación en la Argentina es un escándalo. Tiene toda la razón, pero quizás podía decirlo en dos minutos y no en cinco, y quizás podía tolerar mi interrupción y no impedirla”, aseguró.

Respecto del segundo recorte afirmó: “Yo tampoco lo interrumpí, lo acompañé, lo dejé hablar, celebré sus acotaciones porque yo quería que Milei quedara bien y sigo queriendo que quede bien. Estoy pasando estos fragmentos de la entrevista que me permití censurar o editar no con la intención de perjudicarlo, sino con la intención que se vea que incluso las partes que yo podé, guillotiné, son buenas, y muestran a un Milei en dominio de las ideas, en plena capacidad de explicar con lucidez por qué la Argentina está quebrada”.