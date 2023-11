Jorge Rial abandona el país

Ángel de Brito reveló en su programa de América, LAM, que el periodista Jorge Rial se irá del país por el lapso de dos meses.

“Rial se va del país dos meses, afuera a México”, develó de Brito en su programa. Y luego comentó las razones del viaje del conductor de Argenzuela.

“Se va dos meses a México a hacer podcasts que tienen que ver con la historia, Jorge Rial va a ser historiador”, contó.

“Su empresa, y un su productora mexicana van a hacer historia Latinoamérica, en realidad no me contó todo el proyecto pero me dijo que se va a ir”, agregó a la información.

Luego leyó los mensajes que había mantenido con Rial en donde le consultó por los rumores acerca de un posible desembarco en la pantalla de canal 13. “Me dijo: ‘Leí los rumores, pero nada. Ya no estoy para esa liga. No me veo en Canal 13”.

“Me voy dos meses a trabajar, produciendo podcast para México y Colombia en principio. El primero lo estreno en enero y también una mini serie, pero no me quedo a vivir allá, no sueñen”, leyó el mensaje que había recibido de Rial.