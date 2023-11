El triste momento de la periodista de LN+ Guadalupe Vazquez: “Uno de los programas más dificiles”

La periodista, Guadalupe Vazquez, publicó en su cuenta de la red social X un mensaje en donde narraba el afligido momento que vivió mientras estaba al aire de su programa en la señal de cable LN+, luego de recibir un mensaje de su hijo.

“Hoy me tocó hacer uno de los programas más difíciles de mi vida. Faltando unos segundos para salir al aire mi hijo me avisó que había fallecido nuestra gatita. Hice el noticiero con un nudo en la garganta y otro en el estómago…Muchos podrán decir “era sólo un gato”…Pero no, Cata era familia. Fiel compañera en las buenas y en las malas.• Te voy a extrañar toda mi vida, murcielagato”, redactó Vázquez junto a postales de su mascota.

Pocos días atrás la periodista mantuvo un complicado cruce con Esmeralda Mitre tras repostear una imagen en donde se convoca a a una marcha contra el actual Gobierno.

“Es lo q te faltaba @guadavazquez ,recién llegada y acomodada!Haces en MI diario,apológica de la Anti Democracia!EN 1 diario,(te explicó),no se muestran las ideologías de 1 manera tan inescrupulosa c/lo estas haciendo!SOS 1 desvergonzada!”, redactó Mitre al enterarse la publicación de la conductora de LN+.