Baby Etchecopar criticó a Fátima Florez y dio un duro vaticinio

Un video sobre del discurso de Javier Milei tras alzarse con el 55% de los votos en el ballotage se volvió viral por el actuar de su pareja Fátima Florez. Baby Etchecopar en Olga opinó sobre la actitud que había tenido la futura primera dama mientras el liberal se dirigía ante la población.

“Les hago una pregunta a ustedes, ¿cómo vieron el desempeño de Fátima Florez ayer?”, le consultó a Nati Jota y Eial Moldavsky.

Y agregó: “A mí me parecía… Digo: ‘¡Qué feo, ya arrancamos con esto!’. Estaba Milei dando un discurso y ella haciendo señas al público. Digo, no es tuyo el público”.

Es un gobierno de Macri

“No creo que dure mucho, pero el público que te banca en el teatro, está bien, pero ahí el momento era de Milei, no es tuyo. Te tenes que quedar con las manitos así. Tiesa”.

Ante la pregunta de Nati Jota sobre cómo ve la relación entre ambos y si cree que es un romance real no dudó en responder: “No creo que dure mucho”.

Finalmente brindó su opinión sobre el rol del ex mandatario Mauricio Macri en la alianza que llevó al economista al triunfo: “Milei está solo. Es él, la hermana y tres más. Le acercó la estructura Macri. A mí ahora no me preocupa nada porque tiene una estructura política atrás. Es un gobierno de Macri”.