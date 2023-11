Lilia Lemoine habló sobre su romance con Javier Milei

Invitada al programa de Amalia “Yuyito” González en Ciudad Magazine la flamante diputada electa de La Libertad Avanza Lilia Lemoine habló sobre su romance oculto con Javier Milei y cómo fue que reveló el mismo.

“Siendo ambos solteros y la verdad es que nunca quisimos decirlo pero me hicieron una cámara oculta horrible”, comenzó el relato de la controversial Lemoine cuando le consultaron por su relación con el economista.

Expresó además que está en pleno trámite para averiguar quién había filtrado la información que había llegado hasta revista Gente y que en forma ingenua ella develó.

“Me llevaron a Londres engañada, porque era para hablar sobre una cadena nueva de eventos de cosplay que querían traer a la Argentina”, comentó.

“En un momento me puse a hablar con una chica que supuestamente era de la organización y que me empezó a preguntar y ¿viste cuando hablas cosas de chicas?, no quería contárselo a nadie, digo estoy en Londres, hablando me olió raro algo”, agregó a su relato.

Y luego narró el momento en donde contó estaba en una relación con Milei: “Ella me empezó a contar sus cosas, yo le conté algo más o menos”.

“¿Se lo tomó a mal Milei?”, le consultó González y la política intentó contestar en forma esquiva: “Es feo porque él está en pareja es algo totalmente desconsiderado”, sentenció.