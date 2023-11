Reportan que el Papa Francisco habría llamado a Javier Milei para felicitarlo

Allegados al presidente electo, Javier Milei informaron que el Sumo Pontífice que comunicó con el telefónicamente para felicitarlo.

Según información el diálogo fue “muy bueno” y el político le ratificó a su “santidad”, como se dirigió a él Milei, el deseo que visite Argentina el próximo año.

El diálogo se habría llevado a cabo tras la intervención de personas cercanas a Ramiro Marta y fue la próxima canciller, Diana Mondino quien buscó a Milei para que interrumpa una entrevista y atienda al Papa.

La relación del liberal y Francisco había sido motivo de controversia tras duras declaraciones del economista. Durante el debate Sergio Massa le solicitó se disculpe por sus dichos.

“Parece que estás poco informado, porque ya había pedido perdón por eso, y lo volvería a hacer, porque no tengo problema en eso, porque si me equivoco, no tengo problema en repetir que estoy arrepentido por eso”, contestó en su momento Milei.