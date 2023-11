La angustia de actriz argentina al no poder renovar el alquiler de su casa: “Baldazo de agua fría”

Juana Repetro, hija de Reina Reech y h dio detalles de la inesperada mudanza que tendrá que concretar antes de fin de año.

Este martes, la actriz compartió en sus redes sociales la preocupación que la invade en este momento, debido a que tendrá que abandonar su hogar antes de fin de año.

Junto a sus hijos, Belisario y Toribio, y su pareja Sebastián Graviotto, papá de su nene más chico. La actriz tiene que dejar su casa por un motivo que se repite por estos días: no le renuevan el alquiler.

Desde su cuenta de Instagram planteó la abrumadora noticia: “Bueno, comunidad, les quiero contar que lamentablemente nos tenemos que ir de esta casa”, arrancó diciendo.

“Nosotros alquilamos y en diciembre, la fecha justamente en la que Sebastián se va a trabajar me tengo que mudar sola. Bueno, en realidad sola no, porque tengo un montón de familia, amigos que me acompañan, mis suegros y demás”, relató.

“Pero supongo que contrataré esa gente que viene, te embala todo”, aclaró. Acto seguido, se dispuso a contestar algunas de las preguntas de sus seguidores. “Voy a responder dos cosas que me están lloviendo a preguntas acerca de esto. Así que primero respondo general. Nos mudamos porque no nos renuevan el alquiler porque viene a vivir la dueña de la casa. Baldazo de agua fría. Fui a pagarle el alquiler a principios de noviembre y le dije: ‘¿Podríamos hablar ya de la renovación del contrato del año que viene?’. Y ella me dice: ‘No’”, relató con un gesto de consternación. “Dije: ‘¿Y cuándo me pensabas avisar?’. Así que un fin de año movidito. Por otro lado, mucha gente me dice por qué no dono las cosas a un barrio humilde, a un hospital, a alguna provincia, a un comedor… Y la realidad es que nosotros donamos muy seguido, porque a veces como ya sabrán a nosotros nos mandan cosas para que les hagamos publicidad, para que subamos a redes y no siempre nos quedamos con las cosas, así que decidí hacer un sorteo entre mis seguidores”, anunció la actriz.