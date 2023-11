Malena Galmarini cruzó a Guillermo Francos por una Fake News: “Pobre Hombre”

Guillermo Francos quien desde el 10 de diciembre será el nuevo ministro del Interior afirmó que el actor Pablo Echarri había sido contratado por AySA y la presidenta de la entidad salió a desmentirlo.

En una entrevista radial con la periodista María O’Donnell, el hombre de Javier Milei afirmó: “Salió en todos los medios el contrato de Echarri con la empresa de aguas, salió en todas partes, salió una factura a Echarri”.

Cuando desde el programa le informaron que quizás se tratase de una falsa noticia en particular porque no era consecuente la inscripción de Echarri en Afip con lo que reflejaba la presunta factura respondió: “no lo sé, yo recibí el comentario y vi la factura no me detuve en una denuncia obviamente”.

Por su lado la actual presidenta de AySA, Malena Galmarini le respondió en redes: “Pobre hombre. Va a ser el vocero presidencial y no puede distinguir una información verdadera de una falsa??? Nunca fue contratado Pablo Echarri por AySA por ningún servicio. Si tiene pruebas, nos vemos en la justicia. Y sino, también”.

Y agregó en el mismo mensaje: “PD: bien lamebotas cuando fui a dar una charla al BID en Washington”.