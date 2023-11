Murió Francesc Picas integrante del legendario grupo Loco Mía

Este 22 de noviembre se dio a conocer el fallecimiento de Francesc Picas, exintegrante del icónico grupo español Loco Mía, a sus 53 años. Se encontraba en Barcelona.

El pasado 21 de noviembre una cuenta de fans en Facebook había dado a conocer la noticia. “Nos anunciaron que nuestro poeta dejó esta tierra el 18 de noviembre para unirse a los seres celestiales que lo esperan. Aún me cuesta tu partida. Dios te tenga en su gloria… Un día me dijiste que los abrazos no saben de distancias. Te abrazo infinito hasta el cielo querido Francesc Picas”, narra el texto.

En tanto su familia publicó un mensaje en la cuenta de Instagram del músico en donde le comunican a los fans el deceso. “A todos los amigos y seguidores de FRANCESC PICAS: La Luz de Francesc se ha apagado en esta vida, pero nunca lo hará en la eternidad. Queda en el corazón y la memoria de todos aquellos que tanto le hemos querido”.

La familia y amigos, en esta tan dolorosa situación, pedimos privacidad y que su legado humano y artístico se preserve con todo el amor y respeto que él se merece. Gracias por vuestra comprensión y apoyo”, agrega el mensaje, antes de concluir con una citade Francesc: “Si somos Luz, todo es posible. Y si somos Luz, todos somos Uno”, finaliza el mensaje que acompaña una foto del ex Loco Mia en blanco y negro.