Famoso conductor le inició una demanda millonaria a Jonatan Viale

Marcelo Tineñli le inició una causa penal a Jonatan Viale por llamarlo durante una de sus editoriales en LN+ “corrupto”.

Fue Marina Calabró en “Lanata sin filtro” quien reveló la información y mostró un extracto de la columna de Viale que enojó al conductor del Bailando.

“Por esto es que Marcelo Tinelli demanda a Jonatan Viale y acá lo voy a comprometer Lanata y me dirá si esto amerita o no una denuncia penal”, lanzó Calabró previo a exponer el audio.

“Va a contar algún día Tinelli cuánto dinero recibía de Lomas de Zamora para llevar a Insaurralde a su programa? Repito, no es él, es un sistema de empresarios corruptos, sindicalistas, presentadores de la tele corruptos, periodistas y políticos corruptos que viven del juego clandestino y el narcotráfico”, decía en su momento Viale en su programa.

Asimismo la politóloga aclaró que se había comunicado con el entorno de Tinelli y una persona le confirmaró el inicio de la acción. “A la primera audiencia de conciliación, Viale no fue. Y ahora no queremos conciliar, vamos a juicio directo. Pedimos una fortuna sin ningún reparo, porque pensamos donarlo a la Casa Garrahan, porque por suerte Marcelo no necesita de ese dinero. Las cosas que dijo Viale no las podemos permitir. No se merece que le diga cómplice, corrupto ni socio de los narcos, no hay arreglo posible”, relató Calabró fue la respuesta que recibió en el riñón del conductor.