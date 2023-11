“Tristeza”: una ex Gran Hermano tomó una drástica decisión tras el triunfo de Javier Milei

Una exconcursante de Gran Hermano sorprendió a todos al tomar una decisión inesperada luego del triunfo de Javier Milei.

En lugar de mostrar alegría por los resultados electorales, la participante reveló en el programa LAM de América TV que ya tiene un plan para cuando el líder de La Libertad Avanza asuma la presidencia.

Viviana Colmenero

Se trata de Viviana Colmenero, quien participó en la edición de 2003 del programa transmitido por el canal de las tres pelotitas.

Veinte años después de su debut en la pantalla chica, reapareció en LAM para compartir detalles sobre su situación personal. Al abordar los resultados del reciente balotaje, manifestó una profunda angustia y amenazó con tomar una decisión contundente.

La situación se inició cuando Colmenero alertó a sus seguidores en Twitter sobre la posibilidad de abandonar el país en un futuro cercano: “Puedo vivir en Ibiza ya mismo si quiero. (Tengo base por mi hijo y familias allí) pero siempre me quedé en mi país pensando que es lindo viajar para volver. Ahora lo evaluaré seriamente”.

“Yo hice catarsis, todo el mundo tiene derecho a expresarse, como Yanina (Latorre) también puso una catarata de opiniones, todos opinamos y cada uno con su sentir”, explicó.

En cuanto a las ideas de Milei, manifestó: “Es algo muy disruptivo lo que dijo durante toda su campaña y nada a favor de nuestro país”.

“Pena y tristeza me da que un presidente diga que va a privatizar todas nuestras cosas, lo que nos pertenece a todos. Si no le duele al argentino, no sé. Yo quiero un país en armonía donde por ejemplo, dice para toda la gente de bien, y yo no lo voté”, sostuvo.

Finalmente, reveló que su posición la condujo a confrontaciones intensas con familiares, incluyendo a su hermana: “Cada uno tiene su convicción y nos los podes hacer cambiar de opinión”, concluyó.