El picante cruce entre Yanina Latorre y Julia Mengolini: “no te hagas la pobre tenés una mansión”

Luego que el político liberal Javier Milei se impusiera en las urnas, la panelista explotó contra los actores y medios oficialistas, y los cruces parecen no tener fin.

Tras dichos de Dady Brieva, Yanina Latorre explotó y apuntó además hacia Julia Mengolini: “Vos lo vas a perder todo. Julia Mengolini, los pauteros, los que viven del gobierno, de los impuestos nuestros”.

Por su lado en Duro de Domar, Mengolini tomó el guante y respondió: “Yanina estuvo festejando mucho que yo me voy a quedar sin trabajo. Lo dijo en la radio, me mandaron un montón de cortes. Que se quede tranquila, yo no me voy a quedar sin trabajo, pero mucha gente sí. Yo no me pondría feliz por que nadie se vaya a quedar sin trabajo”.

Y sumó: “Con todo lo que está pasando, ¿eso es prioritario para ella? Tiene una obsesión.Ella está feliz con el cambio de Gobierno, entonces disfrutá de eso. Ella podría ser una muy buena vocera, le va a gustar mucho dar noticias de que hay mucha gente quedándose sin trabajo”.

Al aire en el programa en que participa en “El Observador”, la angelita leyó una nota de un portal en donde replicaban las palabras de la periodista, “esta chica Mengolini, que trabaja en C5N, estaba debatiendo sobre la propuesta de Javier Milei a Marina y dijo que yo también sería una buena opción para ser vocera, porque dijo ‘Yanina estuvo festejando mucho que me voy a quedar sin trabajo‘”.

“A ver, yo no festejé… vos estás asumiendo que trabajás de oficialista y que te pagan nada más que para defender un gobierno y que te van a dejar de pagar. Yo quiero que la gente trabaje por talento, que cada uno trabaje porque se lo merece. No importa la ideología. De hecho, yo trabajo en un canal Massista, donde todos defienden a Massa y yo no me canso de decir lo que pienso”, agregó Latorre

“Vos sos pautera, Mengolini. Vos trabajás en una radio que solamente la sostiene la pauta oficial y lo que te pagan los suscriptores porque vos le cobrás a la gente para que te escuche. Una radio online. Me gustaría saber cómo a tu edad que sos joven, sin ningún éxito, sin ser conductora de nada, sin haber estado en la televisión ni haber ahorrado, no te hagas la pobre porque tenés una mansión de Bariloche y tu familia es gente bien y venís de otro tipo de educación”, prosiguió su descargo.

“Ser kirchnerista es un negocio. Quisiera saber cómo tenés una radio, cómo pagás el edificio, porque con los 200 mil suscriptores y lo que te pagan no lo bancás. Yo te escuché muchas veces al aire pedir más pauta porque no alcanzaba”, cerró.