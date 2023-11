Famoso manager de modelos sufrió un ACV y lucha por su vida

Ricardo Piñeiro de 68 años sufrió en las últimas horas un accidente cerebrovascular (ACV) y se encuentra en terapia intensiva con pronóstico reservado. El cuadro sería irreversible.

Asimismo, el mánager de reconocidas modelos argentinas, como Paula Chaves o Andrea Frigerio, tiene insuficiencia renal e hipotension arterial.

Luego que un amigo de él se comunicara con la policía preocupado por la falta de respuesta a sus llamados, efectivos de la fuerza se acercaron al domicilio del empresario en Recoleta en donde lo encontraron con signos vitales bajos. De urgencia lo trasladaron al Hospital Fernández.

En una entrevista reciente con Socios del Espectáculo, había adelantado que iba a dejar su labor como manager ante la actitud de muchas de sus representadas. “Este es un medio bastante especial porque generalmente hay muchas chicas desagradecidas, no lo digo con resentimiento porque no soy nada resentido. Ves una que decís que puede funcionar y la formás, lo que uno hace como manager, y después se nos agrandan un poco”.

En la misma nota contó que tras una estafa que sufrió y lo llevó a tener que cerrar su empresa cayó en depresión y se volvió hacia el alcohol. “No me sentía bien y empecé a tomar un poco de más. Entonces, recurrí a Alcohólicos Anónimosque me salvó la vida. Vine todos los días durante un tiempo muy largo y hace 5 años no tomo alcohol”.

Piñeiro vive solo con sus mascotas y ellas son parte de la última foto que posteó en su cuenta de Instagram. “Celebrando ser parte de esta gran familia”, redactó junto a la imagen.