La impactante revelación de Alberto Fernández a días de concluir su mandato

En una entrevista publicada este domingo por diario Perfil, él mandatario argentino, Alberto Fernández reveló que en varias ocasiones apuntaron al helicóptero en el que viajaba con mira telescópica.

“Mientras yo fui presidente, dos o tres veces, mientras viajaba en helicóptero de Casa Rosada a Olivos, me apareció una mira telescópica dentro del helicóptero”, contó Fernández aunque consideró que el posible agresor no tenía intenciones de atacar.

“Lo que sí quería era que yo recibiera el mensaje de que había una mira telescópica apuntando al helicóptero. No me pasó una vez, me pasó dos, tres o cuatro veces, y con mi custodia lo vimos, y nos callamos porque dijimos ‘no hagamos un problema con esto’”, manifestó.

En la misma entrevista detalló que es lo que se veía: “un rayo láser, una mirilla, alguien que está con algún arma enfocándome con el láser al helicóptero”. Sin embargo el dato más impactante fue que estos ocurrieron pocos días después del intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner ocurrido en septiembre de 2022.