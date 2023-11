Sofía “Jujuy” Giménez expuso un chat con Horacio Cabak y lo fulminó: “no supiste cuidar a tu familia”

Luego que Horacio Cabak reviviera en PH la tensa situación que vivió con Sofía “Jujuy” Giménez cuando trabajaron juntos en “Informados de todo”, la modelo reflotó una charla entre ambos y lo criticó duramente.

“Me cancelaron injustamente, porque yo soy una persona que hace 30 años que laburo en este medio y hubo gente que trabajó conmigo circunstancialmente y me acusó injustamente. Me acusaron de misógino, de maltratador”, expresó Cabak y contó la situación desde su perspectiva.

Además el conductor utilizó su cuenta de X para referirse al momento: “Hace casi tres años, en medio del peor momento de la pandemia, unaex-compañera de trabajo (@sofijujuyok) expuso a todo el equipo (y sus respectivas familias) al organizar una fiesta de cumpleaños “clandestina” para 30 personas. Nunca nos informó”, escribió.

“Nos enteramos por sus publicaciones en Instagram, en el medio del programa. En ese momento el aislamiento era estricto, no habia vacunas y los hospitales empezaban a colapsar. Todo el equipo técnico del programa presentó una nota en queja, por la falta de cuidado con la que se habia manejado. Al reclamarle responsabilidad profesionalismo, me acusó de ” Violento,

Misógino y Agresivo“.Vale aclarar que NUNCA estuve ni hablé a solas con esta persona. Desde ese día intentó ensuciarme en todos los programas a los que fué (como lo hizo con @delpotrojuan, @peladolopezok y otras personas… creí que era el momento de compartir mi versión despues de tanto

tiempo de silencio”, agregó.

Hace casi tres años, en medio del peor momento de la pandemia, una ex-compañera de trabajo

( @sofijujuyok ) expuso a todo el equipo (y sus respectivas familias) al organizar una fiesta de cumpleaños “clandestina" para 30 personas. Nunca nos informó.Nos enteramos por sus… pic.twitter.com/QDsjdF6WGl — Horacio Cabak (@HoracioCabak) November 26, 2023

Por su lado ante el revuelo que generó una vez más la disputa entre ambos, Giménez hizo su descargo en su cuenta de Instagram en donde incluso mostró un chat que mantuvieron.

Primero subió un fragmento de una entrevista y realizó un descargo: “Me va vergüenza ajena ver, leer y escuchar las mentiras y delirios que dice esta persona! Indefendible lo de este señor, por eso nadie salió a defenderlo, (xq anoche en PH estaba modo victima parece”

Y continúa: “Vos no supiste cuidar a tu familia Horacio, que me hechas la culpa a mi o los medios por no cuidarte? No entiendo te juro, ya pasaron 3 años pensé que habías recapacitado algo, pero veo que el nivel de soberbia y arrogancia que te caracteriza sigue intacto, una lástima… para mi caducó el tema”

Minutos más tarde subió otra historia: “El mismísimo señor AGRADECIÉNDOME en su momento por cómo lo cuidé”, redactó junto una captura del chat que habían tenido.

Y suma: “recuerdo que mi mamá estaba indignada y quería que iniciemos una acción legal xq teníamos un montón de pruebas de dichos, comportamientos, videos, bueno el mismísimo programa al aire en vivo q por eso explota todo, un audio donde hablaba de “ya me las va a pagar la zorrita de jujuy” pero en ese momento elegí cortar el tema, xq no me gustan los conflictos, no me siento cómoda, así que entiendo que periodistas me escriban pero yo no voy a hablar mas del esto! Tengo cosas hermosilisilimas por delante que me llenas de amor, alegría e ilusión así que conecto con eso!!! Pero las cosas como son”.