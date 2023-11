El terrible enojo de Yanina Latorre con Pablo Duggan: “operador”

Luego que en su editorial de “Duro de domar”, Pablo Duggan defendiera a Julia Mengolini en su disputa con Yanina Latorre, la angelita explotó.

En su programa de “El Observador”, Latorre criticó con dureza al periodista: “Amor, vos eras absolutamente macrista, matabas a Cristina Kirchner, esta lleno de tuits tuyos. La trataste de chorra cuando era presidenta, ¿y me decís a mí que no le puedo decir a una pautera que es chorra?”.

“Una persona que se cambia de bando, que seguramente no es gratis, no me puede decir a mí lo que digo o no”, continuó su descargo.

Respecto a si ella solicita pauta oficial dijo: “Yo facturo y cobro un honorario de una empresa privada. El que sale a pedir pauta es el directivo del medio. En todos los medios hay pauta privada y pública, pero no la pido yo”.

“Y cuando me ves un chivo en Instagram, soy tan grosa que me pagan las marcas, no soy como ustedes que le chupan la pija al Gobierno y les ponen guita. Yo vendo, no soy como ustedes que andan mendigando sobrecitos para laburar. ¿Y sabés por qué digo que Mengolini es pautera? Porque tiene una radio que no tiene una publicidad privada, todo es pauta pública”, manifestó.