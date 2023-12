Antonio Laje podría dejar América TV en medio de internas con el canal

Segun información de Marina Calabró y asegura que la bajada de línea de Antonio Laje post primera vuelta electoral no le habría gustado a los directivos del canal y la relación es tensa.

En “Lanata Sin Filtro”, la politóloga afirmó: “Según la información que manejamos, tiene algún chisporroteo con los decisores del canal. Cuando digo decisores me refiero bien arriba. No a nivel gerencia, sino más arriba”.

“Alguien me comentó que a los encargados de la señal no les habría gustado, no le habría convencido la bajada editorial sobre todo después de la primera vuelta electoral, es decir, de cara al balotaje, cuando ya quedaban dos opciones”.

Además aclaró que desde el entorno de Laje aseguran que los proyectos le sobrarían: “Desde el riñón de Antonio me dijeron que no firmó aún con América. A esta hora está en Estados Unidos haciendo un simulador de vuelo, pero tiene que responder en breve. Lo cierto es que tiene dos ofertas más, una en Buenos Aires, quizás La Nacion +”