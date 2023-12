Juan Grabois lanzó un dispositivo para quienes sufran “violencia política” durante el gobierno de Milei

El referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Juan Grabois anunció el lanzamiento de un dispositivo que brinda acompañamiento jurídico a quienes sufran violencia política.

Todo surgió como respuesta a una serie de amenazas que tanto él como quienes forman parte de su espacio recibieron a través de las redes sociales. “No esperen que lo naturalicemos”, sentenció.

El proyecto se llama “Argentina sin miedo”, en el mismo participan abogados y varios organismos, en articulación con organizaciones internacionales. Para recibir asesoramiento deben escribir al mail a argentinasinmiedo@gmail.com, mientras desarrollan una plataforma.

Parafraseando a la próxima ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el dirigente presentó el dispositivo en su perfil de X y tituló al comunicado: “EL QUE LAS HACE LAS PAGA”.

“Algunos habrán visto un video de amplia difusión en las redes sociales dónde un señor con formación en un instituto militar, empresario de la construcción y autodefinido como integrante de La Libertad Avanza nos notificaba de manera explícita lo siguiente: (1) que me cuide porque estaba “regalado” y “ellos” me iban a matar (2) que mis “seguidores” piensen en sus familias porque correrían la misma suerte y los iban a “hacer cagar” (3) que iban a colocar artefactos explosivos y disparar sobre una eventual manifestación pública”, expresa.

Y prosigue: “No se trata del primer caso. Tenemos ya cuatro expedientes con querellas penales y demandas civiles. Dos muy avanzados. No son por diferencias políticas, opiniones negativas, adjetivaciones, chicanas, ni siquiera insultos. No tenemos ningún problema con el debate apasionado y la confrontación política: de eso se trata la democracia”.

