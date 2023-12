Carolina Piparo rompió el silencio sobre su fallida designación: “no se borran”

Carolina Piparo fue una primeras personas que en teoría fueron designadas por Javier Milei para ocupar un cargo, sin embargo la alegría duró poco.

Luego de anunciar en su cuenta de X que se reuniría con Fernanda Raverta para iniciar la transición de mandato en el Anses, la legisladora quedó desvinculada de su cargo.

“El lunes 27 me reuniré con Fernanda Raverta para iniciar la transición. A los trabajadores de @ansesgob que cumplen con sus tareas les quiero comunicar que no se dejen atemorizar por campañas del miedo ni trascendidos.

Como siempre, en cada lugar que estuve, voy a dar lo mejor de mí y a trabajar todos los días para que cada persona que necesite de la ANSES reciba de nosotros la mejor atención posible.Gracias por la confianza @JMilei, es un gran honor seguir acompañándote!”, había redactado por esa fecha.

Hoy un internauta revivió dicho mensaje y le pidió que “borre” el mensaje. Pero la diputada respondió con firmeza que no lo haría.

“No se borran twits, fue un honor que el presidente electo me haya considerado en un primer momento para conducir el Organismo, pero respeto sus decisiones y le deseo la mejor de las gestiones a Osvaldo Giordano y equipo. Tal como me comprometí en 2021, seguiré defendiendo las ideas de la libertad desde mi banca”.