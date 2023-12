Famosa argentina le robó un novio a Viviana Canosa: “Han trabajado juntos”

La controvertida conductora argentina Viviana Canosa se encuentra nuevamente en el centro de atención después de que una periodista afirmara que Daniel Tobal, un antiguo novio suyo y productor televisivo, estaría en una relación con Pitty, la reconocida numeróloga.

La numeróloga, conocida por sus apariciones en programas de espectáculos y por sus predicciones sobre el futuro político y social del país, está atravesando un proceso de separación de José María Zozaya, su esposo durante 15 años.

Pitty, la numeróloga.

Según los comentarios de la periodista Nancy Duré en Socios del Espectáculo (El Trece), Pitty ya tendría una nueva relación con el productor Daniel Tobal.

“Me lo confirman. A mí lo que me están diciendo es que esto que era una amistad de años comenzó a ser algo más a partir de septiembre. El hombre que estaría acompañando en estos momentos a Pitty la numeróloga, que está cerca de ella, sería ni más ni menos que Daniel Tobal, el ex de Viviana Canosa. Me viene de una muy buena fuente”, sostuvo la panelista.

“Tobal es amigo de toda la vida de Pitty, han trabajado juntos. Capaz el hecho de que estén tan cerca hace pensar que hay algo más”, apuntó, algo descreído, Rodrigo Lussich sobre la información de su compañera.

“La información viene del círculo más cercano de él”; presionó Duré. “Hay alguien que sospecha…”, deslizó Mariana Brey. Firme en su versión, Duré cerró: “No, no es que sospecha. Lo sabe”.

Presta atención al programa de entretenimiento, Pitty, la numeróloga, rápidamente desmintió la información en el programa de Lussich y Pallares mediante un mensaje irónico que Mariana Brey leyó: “Pitty me lo desmiente, e incluso me pide si le puedo conseguir un novio”.

Pocos minutos después, Daniel Tobal se sumó a la negación, señalando que “nada que ver” y desafiando a Nancy Duré a revelar su fuente.